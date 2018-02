Čeprav zadnja tekma v Fibini ligi prvakov za Petrol Olimpijo ni imela rezultatskega pomena, so se Ljubljančani od tretjekakovostnega evropskega tekmovanja želeli posloviti z zmago. To jim proti šele 12. ekipi poljskega prvenstva Rosi Radom zaradi vnovič obupno slabega napada ni uspelo, obenem pa se je poškodoval še Roko Badžim, ki je po vsej verjetnosti utrpel zlom nosu.

Ljubljančani so sicer zaradi nepomembnosti tekme danes nastopili brez Mirze Begića, ki je po zmagi proti MZT v ligi ABA odpotoval v Ljubljano, kjer krepi fizično pripravljenost, Erjona Kastratija, ki je proti Makedoncem dobil močan udarec v nogo, in Igorja Tratnika, ki je zbolel. Dalj časa sta že odsotna Domen Lorbek in Jan Barbarič, ob tem pa se je poškodoval še Roko Badžim, kazalo pa je, da tudi Gregor Hrovat, ki je proti koncu odšepal z igrišča, a se je izkazalo, da z nekdanjim kapetanom zmajev ni nič resnega.

»Enostavno smo tekmo odigrali s premalo energije, da bi prišli do zmage. Rosi Radom smo dovolili, da narekuje ritem igre, ob tem pa smo bili povsem nezbrani v napadu, saj smo izgubili kar 19 žog. Na tak način ne moreš priti do uspeha na gostovanju,« je povedal s 17 točkami in 12 skoki najboljši posameznik Olimpije Jordan Morgan, trener Zoran Martić pa je dodal: »Med tekmo sta poškodbi staknila še Badžim in Hrovat. Glede na vse v letošnji sezoni je čudno, da se ni poškodoval še kdo. Z rezultatom nikakor nisem zadovoljen, razlika na koncu pa je vseeno prevelika. Rosa Radom si je tokrat enostavno bolj želela uspeha od nas.«

Drugi izidi 14. kroga v skupini C: AEK – Bayreuth 83:81, Banvit – Strasbourg 63:80 (Vidmar 13 točk in pet skokov za Banvit), Venezia – Estudiantes 92:91.

Fibina liga prvakov, skupina C 1. Strasbourg 14 9 5 1103:1055 23 2. Banvit 14 9 5 1080:1039 23 3. AEK 14 8 6 1149:1110 22 4. Bayreuth 14 8 6 1145:1115 22 5. Estudiantes 14 8 6 1117:1076 22 6. UR Venezia 14 8 6 1146:1140 22 7. Olimpija 14 4 10 996:1105 18 8. Rosa Rad. 14 2 12 1032:1128 16