Meta Medved, gojiteljica konoplje: Na vrtu ne smete gojiti konoplje

Magistra kmetijstva Meta Medved je konopljo raziskovala že med študijem in je ustanovna članica Zadruge Konopko, ki se zavzema za razvoj pridelave in predelave konoplje. Članom zadruge predvsem svetuje, kako najbolje, predvsem pa trajnostno gojiti industrijsko konopljo, pri čemer lahko postreže s svojimi bogatimi izkušnjami. Prihodnji teden bo ena od številnih predavateljic in predavateljev na 2. seminarju za etnobotaniko v Slovenskem etnografskem muzeju, ki bo potekal pod naslovom Kulturne rastline so dediščina človeštva.