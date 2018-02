Fritule ali miške po istrsko

Potrebujemo 25 dag bele pšenične moke za kvašeno testo, 1 veliko jajce, 2 dl jogurta (tekočega ali čvrstega), 3 žlice sladkorja, 2 žlici domačega tropinovca (če ga ni pri roki, ga nadomestimo z rumom), 1 žlico ruma, 2 mali žlički pecilnega praška, ščepec, 1 liter olja (za cvrtje).

V skledi zmešamo moko in pecilni prašek. V drugi skledi raztepemo jajce skupaj s sladkorjem in soljo. Nato dodamo žganje (oziroma rum) in premešamo, nazadnje pa primešamo jogurt. V nastalo zmes vmešamo moko s pecilnim praškom. V globok lonec vlijemo olje za cvrtje in ga pristavimo ter segrejemo na srednjo temperaturo. Olje ne sme biti prevroče, saj fritule v tem primeru ne bi vzhajale, prehitro bi od zunaj potemnele, znotraj pa bi ostale premalo pečene in lepljive. Z žličko zajamemo malo zmesi in jo s pomočjo druge žličke počasi spustimo v olje. Pri tem moramo pustiti dovolj prostora, da se lahko fritule prosto obračajo in se spečejo z vseh strani. Fritule oziroma miške morajo med pečenjem ves čas plavati in se ne smejo dotikati dna lonca. Ob tem je treba upoštevati, da se bo količina olja v loncu med cvrtjem nekoliko zmanjšala. Ocvrte miške iz olja poberemo s penovko, jih dobro odcedimo in polagamo na krožnik, obložen s papirnatimi brisačami, ki popivnajo odvečno olje. Po želji jih posujemo s sladkorjem ali kakavom v prahu, lahko jih oblijemo s čokoladno ali sadno omako, marmelado…

l Zmes za fritule lahko obogatimo z različnimi dodatki, kot so denimo rozine (beneški način), ki jih pred tem za vsaj pol ure namočimo v rum. Vanjo lahko naribamo tudi malo jabolka, kar da fritulam nekoliko svežine. Prav nič pa ne bo narobe, če v testo zamesite ščep kakšne sladke začimbe, kot so cimet, vanilja, janež ali kardamom. Namesto pecilnega praška fritule ponekod pripravljajo s kvasom, podobno kot krofe, ampak proces zahteva nekaj časa za vzhajanje.