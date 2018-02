Karnevalski dogodki v Litiji se ponašajo z več kot 170-letno tradicijo. V soboto, 10. februarja, bo na mestnih ulicah potekal Predvolilni boj. Pestri druščini karnevalskih skupin se bodo pridružili Butalci in coprnice iz Cerknice, lavfarji iz Cerknega in ptujski kurenti. »Začeli bomo s karnevalsko povorko političnih kandidatov. Po ulicah se bodo sprehodili resni kandidati za položaje v lokalni in slovenski politiki, ki bodo nagovarjali in podkupovali volilce. Spremljali jih bodo volilna komisija in odbori, volilne kuhinje, volilni cukrčki in skrinjice, petelinji boji, 'SIT-koini' ter druge pretkane metode in sredstva za dosego zmage. Povorka se bo zaključila v športni dvorani, kjer bo stroga komisija izbrala najboljše kandidate karnevalskega 'predvolilnega boja na vasi'. Ob 20. uri bo sledil predvolilni gala ples s skupino Modrijani,« so pestro dogajanje opisali organizatorji.

Pustni torek, 13. februarja, bo posvečen mladini – otroški pustni karneval se bo na Valvazorjevem trgu začel ob 10.30. Pustno dogajanje se bo končalo na pepelnično sredo, 14. februarja, pri Ribiškem domu v Litiji, kjer bodo člani Ribiške družine Litija med 9. in 18. uro pekli postrvi.

Nadvse veselo bo tudi na Obali, kjer bo med 9. in 14. februarjem vzdušje v znamenju 10. Istrskega karnevala. V Izoli bo v petek, 9. februarja, potekalo veliko otroško pustno rajanje s pravljičnimi junaki in Romano Kranjčan. Dan kasneje se bo pustno dogajanje preselilo v Koper na jubilejno 10. Istrsko pustno povorko. S pustno predstavo in rajanjem s Plesnim centrom Fiona bodo na svoj račun prišli tudi najmlajši. Vaška pustovanja in pustne povorke bodo pripravile tudi istrske vasi, pustovanja bodo v Rakitovcu, Hrastovljah, Zazidu, Šmarjah, Pobegih, Movražu, Kubedu, Loparju, Bezovici in Dekanih.

Tudi v Portorožu in Piranu se bo pustno obarvan konec tedna začel v soboto, 10. februarja. Ob 16. uri bo veselo v Avditoriju Portorož, kjer bo potekalo pustno rajanje za otroke. Zvečer bo v piranskem Gledališču Tartini Veliki pustni ples na temo zgodovinskih osebnosti. V nedeljo, 11. februarja, ne smete zamuditi Portoroške pustne povorke z domiselnimi in barvitimi pustnimi skupinami, vozovi ter etnografskimi maskami. Turistično združenje Portorož bo poskrbelo za bogate nagrade za najbolj domiselne maske in sladko razvajanje s kar tisoč krofi.