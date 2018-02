Tisti, ki so ga že doživeli, pravijo, da je reški karneval težko opisati z besedami ali ga podoživeti prek fotografij in televizijskega prenosa. Karneval na Reki je treba doživeti in živeti v živo. Obiskovalci so tam lahko resnično to, kar želijo biti, pravijo. Tako bo tudi letos, še posebno 11. februarja, ko bo točno opoldne svojo pot začela mednarodna karnevalska parada. Gre za tekmovanje v duhovitosti, domišljiji in izvirnosti več kot tisočih maškarad, ki navdušujejo z ognjemetom barv in oblik.

»Letos bo v sto petih mednarodno obarvanih karnevalskih skupinah sodelovalo okoli 10.000 ljudi iz Hrvaške, Slovenije, Črne gore, Italije, Makedonije, Srbije in Belgije. Seveda bodo na reških ulicah navduševali tudi kurenti s Ptuja, kar me še posebno veseli,« je pojasnil Dominik Damiš iz Turističke zajednice grada Rijeke.

Kot je dejal, na dan mednarodne karnevalske parade pričakujejo več kot 100.000 obiskovalcev iz vse Evrope. Tudi letos lahko vsi tisti, ki ne morejo priti na Reko, parado spremljajo v živo na spletni strani www.rijecki-karneval.hr.

Na Reki je vse v znamenju karnevalov že od 17. januarja. Peti letni čas, kot ga imenujejo v Kvarnerju, bo letos trajal vse do 14. februarja. To bo noro popotovanje, izpolnjeno s smehom, veseljem in zabavo, obljubljajo organizatorji. Novo kraljico reškega karnevala so izbrali 19. januarja, otroci so imeli svoj sprevod 27. januarja, veliki finale pa bo, kot smo že omenili, mednarodni karnevalski sprevod. Vse dogajanje ne bo le v znamenju vesele zabave, ampak bodo na Reki obiskovalcem odprli tudi vrata številnih tamkajšnjih muzejev.