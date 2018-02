Pust v prestolnici z Zmajevim karnevalom

Zdaj že tradicionalni ljubljanski pustni sprevod bo v središču prestolnice na pustno soboto. Zmajev karneval bo ob 11. uri krenil z Novega trga in pot nadaljeval čez Čevljarski most do Mestnega trga, kjer bo zavil v Stritarjevo ulico in na Prešernov trg ter nato pot nadaljeval po Wolfovi ulici do Kongresnega trga, kjer se bodo sodelujoče skupine pustnih mask predstavile s kratkim nastopom.