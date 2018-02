Edis Vukalić, frizer in direktor Kino gledališča Bežigrad v Ljubljani, še danes pravi, da je v srednji šoli ravnal prav, saj se mu je ljubezen do dela lepo obrestovala. Pri delu z ljudmi, ne glede na delo, ki ga opravlja, še vedno prisega na pošten odnos in odkrito komunikacijo.

Hm, v osnovni šoli se je veliko odvijalo v smeri nogometa in športa na splošno Takrat sem imel učitelje za sovražnike, ki so mi nagajali, z leti pa sem dojel, da so le želeli iz mene izvleči čim več. Prehod v srednjo šolo me je veselil, saj so škarje in brivnik peli že v osnovni šoli.

Kot rečeno, so škarje pele že v osnovni šoli. Imel sem veliko prijateljev, ki so bili dobri skejterji in so povečini nosili kape, jaz pa sem jih začel striči kar na domači ulici.

Starši so bili sprva proti, saj so bila njihova pričakovanja, kot pri mnogih drugih, višja. Želeli so namreč, da bi postal ekonomist ali pa se vpisal na športno gimnazijo. Jaz pa sem kljub temu »fural« svoje in zase in tudi v njihovih očeh uspel.

Praksa me je pravzaprav zadrževala v šoli. Čim prej sem hotel postati frizer. In zato sem se po šoli velikokrat pridružil višji stopnji in se »švercal« še pri njihovi praksi. To mi je bilo v resnično veselje.

Ker sem velik filmofil in redni obiskovalec kina, se mi je zdelo nedopustno, da prestolnica, kot je Ljubljana, na sporedu ne vrti vseh filmov. Zaradi pomanjkanja časa in delovnih obveznosti se mi je vožnja do kina v Kranju zdela zamudna. Takrat sem se odločil, da je treba nekaj narediti.

Skoraj nič, vendar sem se obdal z ekipo, ki ima s to dejavnostjo večletne izkušnje, zato je vse steklo lažje.

Čeprav se na prvi pogled zdi, da sta to čisto različni panogi, v resnici nista. V obeh panogah je najpomembnejše, da je stranka zadovoljna in da dobi to, kar je plačala, oziroma še več. Če je stranka zadovoljna, bo vsekakor še prišla. Če se slučajno zgodi, da ni, pa naredim vse, kar je v moji moči, da to spremenimo oziroma popravimo.

Vsekakor škarje ostajajo moja prva ljubezen. Stranke sem obdržal in pridobil tudi nekaj novih.

Seveda, to je obojestransko. Stranke iz salona pridejo v Kino Bežigrad in obratno.

Ja, penzija. (Smeh.)

Najpomembnejše je, da najdejo tisto, kar jih veseli, potem je vse lažje. Res pa je, da se mi osebno zdi prezgodaj, da se človek o svojem poklicnem življenju odloča že v teh letih. Naj bodo pozorni na učitelje. Mogoče se takrat res zdi, da so naši sovražniki, vendar ko enkrat odrasteš, dojameš, da so ti hoteli samo dobro.