Za vpis na Trgovsko akademijo v Ljubljani se je Toni Pugelj odločil, ker je takrat ta šola ponujala program s tremi tujimi jeziki. Drugi razlog za njegovo odločitev je bil, da so govorili, da bo mogoče poleg petih letnikov opraviti še dodatno leto, s čimer bi dosegel VI. stopnjo izobrazbe. Poleg tega je akademija ponujala izmenjavo študentov iz Slovenije, Italije in Avstrije, kjer je šola imela podružnice.

Ocene so pomembne, a niso vse »Nihče ni vplival na mojo pot šolanja, vedno sem bil samosvoj in sem se odločal sam. Vedno sem imel željo postati trgovec, to me je zanimalo. Morda je zanimanje vzbudila moja mama, ki je delala kot komercialistka. Oče je bil v strojniških vodah. Že kot majhen, le šest let sem imel, sem prepričal zdravnico na sistematskem pregledu in svojo mamo, da sem šel takoj v prvi razred osnovne šole, torej leto prej kot vrstniki. Že takrat sem rad dosegel svoje,« se spominja Toni Pugelj. V osnovni šoli je bil vedno odličen, v srednji šoli je začel s prav dobrim uspehom in zadnja dva letnika, četrtega in petega, končal z odliko. V času študija se je glede na povprečje ocen uvrstil med prvih pet študentov na fakulteti in dobil celo priznanje za uspeh. Danes pravi: »Kar sem se učil, me je vedno zanimalo, zato mi ni bilo težko.« Na ocene danes gleda kot na relativno merilo. »Seveda je pomembno, da imamo znanje in veščine. Po mojih izkušnjah nekateri delodajalci dajejo velik pomen ocenam, saj so konec koncev tudi nekakšen kazalnik, za kakšnega posameznika gre, koliko je ambiciozen ali priden, koliko ga stvari res zanimajo. Seveda pa to ni edino merilo. Še vedno menim, da je šola pomembna in tudi samo učenje, vendar sta prav tako pomembna ustvarjalnost in stopnja interesa. Kombinacija vsega skupaj je odlično izhodišče za naprej. Ko sem se prijavil za svojo prvo redno službo, so na primer želeli ob prijavi seznam vseh mojih ocen, tako iz srednje šole kot tudi s fakultete. Tu so mi ocene prišle prav in ta služba je bila moja odskočna deska za nadaljnje podvige. Predvsem menim, da so moje ocene prišle prav delodajalcu, ki se je lažje odločil zame. Najboljši nasvet, ki ga lahko dam, je: treba si je vzeti čas za jezike. Ti so ključni, učite se jih, saj to odpira tudi vrata, ki jih ocene morda ne.«

Začel z dijaškim in študentskim delom, nato okusil še tujino »Akademija ni omogočala prakse, zato sem za praktične izkušnje sam poskrbel in začel delati že kot dijak in študent. S tem sem nabral vrsto izkušenj, ki mi še danes pridejo prav. Študentom svetujem, da preizkusijo čim več različnih del, kar jim bo dalo potrebno širino. Delo v tujini pa sem spoznal prek Hoferja, tam sem namreč opravil šolanje za področnega vodjo, zato sem v letu in pol šel od navadnega prodajalca prek namestnika poslovodje in poslovodje do področnega vodje, ki skrbi za več trgovin. Tam sem ugotovil, da jezik, za katerega si mislil, da ga znaš, res začutiš šele v okolju z naravnimi govorci. Potem šele začneš prepoznavati različne plasti pomenov in brati med vrsticami,« poudarja pomen izkušenj poleg šolanja naš sogovornik. »Pri mojem delu danes, pri vodenju, so pomembne predvsem veščine. Potrebuješ menedžerske veščine, motivacijo, delo z zaposlenimi, poznavanje financ in trga ter sledenje novostim in smernicam. Graditi moraš svojo vizijo in delati tudi pri sebi. Delo, ki ga opravljam, zahteva celosten pristop, zato moram na primer poznati tudi druge trgovine in trgovske centre v tujini, kakšne so svetovne smernice, saj moja vizija nikoli ni bila omejena le na Slovenijo, ampak sem na stvari vedno gledal bolj celostno. Zato sem ponosen, da sem v SES, ki je prisoten v šestih državah, ima več kot 30 centrov, med katerimi so največji, ki veljajo za najboljše v Evropi in so tudi nagrajeni. Smo vzor za druge, zato venomer skrbimo za razvoj zaposlenih, da rastemo in se razvijamo.«

Dobrega kadra vedno primanjkuje Toni Pugelj se pri svojem delu srečuje tudi z iskalci zaposlitve na področju trgovine. Na vprašanje, kakšne so njegove izkušnje s kadrom in kateri profili prevladujejo ter katere pogreša, je odgovoril na kratko: »Dobrih prodajalcev nikoli ni dovolj, to je vse, kar lahko rečem.« Mladim, ki so šele na začetku svoje izobraževalne poti, direktor Cityparka sporoča: »Bodite izvirni, inovativni, komunikativni in učite se jezikov. Potegnite znanje iz okolja, v katerem se učite, pokažite zanimanje za okolico in čim več stvari preizkusite. Jeziki so temelj, na katerem lahko gradite svojo prihodnost.«