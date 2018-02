Nekdanji nizozemski reprezentant in igralec Groningena, Ajaxa, PSV, Feyenoorda in Barcelone, je v trenerske vode zaplul leta 1997. Po pomožnih strokovnih vlogah pri nizozemski izbrani vrsti in Barceloni je vodil Vitese, Ajax, PSV, AZ in Feyenoord, portugalsko Benfico, špansko Valencio ter angleška Southampton in Everton.

Koeman je na selektorskem položaju zamenjal Dicka Advocaata. Pod njegovim vodstvom se Nizozemska ni prebila na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji, trikratna svetovna podprvakinja v letih 1974, 1978 in 2010 ter evropska prvakinja iz leta 1988 je izpustila tudi evropsko prvenstvo v Franciji 2016.