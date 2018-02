Na podlagi priznanja krivde so na leto in dva meseca zapora obsodili Ljubljančana Tomaža Uršiča. Na Dobu že prestaja triletno kazen zaradi vpletenosti v korupcijsko zgodbo z vozniškimi dovoljenji med letoma 2010 in 2012, zdaj pa so ga obsodili še po eni obtožnici, ki se nanaša na isto časovno obdobje in enaka kazniva dejanja. Krivdo so priznali še trije soobtoženi, dva pa ne, zato ju čaka sojenje.

Bi priznal, ne bi priznal

Uršič je tokrat priznal tri kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Pri neznani osebi naj bi z Markom Ponikvarjem posredoval, da bi Anton Glavič dobil potrjeno priglasnico k izpitu za voznika motornih vozil kategorije A, ne da bi pred tem opravil teoretični del izpita. V zameno naj bi s Ponikvarjem dobila denarno nagrado. Uršič je tudi priznal, da je za od 1500 do 2000 evrov za Dušana Peulića poskušal urediti, da bi mu neznana uradna oseba izdala potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu kategorije A, čeprav tega sploh ni opravil. Tristo evrov pa je vzel od Tonija Radunića Progarja za ureditev lažnega potrdila o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo. Radunić Progar je to priznal že na decembrskem predobravnavnem naroku in dobil pogojno kazen enega leta zapora s triletno preizkusno dobo. Takrat sta priznala tudi Glavič, ki je dobil pogojno kazen enega leta zapora z dveletno preizkusno dobo in plačilo 5020 evrov denarne kazni, ter Srgjan Trajkovski. Slednji je na upravni enoti prosil za vozniško dovoljenje kategorij B, G in H (in ga tudi dobil), priložil pa lažno potrdilo, da je istega dne opravil izpit za kategorijo B. Trajkovski je dobil pogojno kazen leto in dva meseca zapora z dveletno preizkusno dobo in 357 evrov denarne kazni. Peulić je očitke zanikal.

Na zadnjem naroku je sodnica Ana Testen o krivdi povprašala Ponikvarja in Uršiča. Prvi, prišel je brez odvetnika, je dejal, da je zgolj spoznal Uršiča in Glaviča z nekim Džurom, ki je imel avtošolo na Jesenicah. Ko je pozneje v medijih izbruhnila afera z goljufivimi vozniškimi dovoljenji, je tega Džura šele povezal s temi nezakonitimi posli. »Ne počutim se krivega, razen da sem za to, da sem jih seznanil, dobil 100 evrov,« je izjavil. Potem je sodnici še rekel, naj kar napiše, da je priznal, da mu ne bo treba več na sodišče. »Tako pa ne moremo barantati. Mi ne obsojamo nedolžnih ljudi, krivda mora biti stoodstotno ugotovljena,« mu je odgovorila Testenova.