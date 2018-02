Kenijska policija pravi, da napadalcev še ni identificirala, sumijo pa, da je bil napad posledica neuspelega ropa, poroča BBC. Kot morilsko orožje je policija identificirala nož, s katerim so ga zabodli v vrat.

Edmond je pod krinko deloval v različnih, tudi zelo nevarnih, predelih sveta. Fotografiral in dokumentiral je kraje in nahajališča ilegalnih trgovin slonovine, popisoval preprodajalce in skušal prepovedati uvoz in izvoz slonovine s Kitajske, enega večjih črnih trgov slonovine.

V zadnjih letih je mnogokrat potoval na Kitajsko, v Vietnam in Laos ter skušal razkriti glavne akterje v preprodaji slonovine in rogov nosorogov. Nedavno se je vrnil iz potovanja po Mjanmaru in pripravljal poročilo, ko so ga našli mrtvega.