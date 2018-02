Z novimi predpisi, ki jih mora sicer potrditi še Svet EU, predvidoma pa bodo začeli veljati pred koncem letošnjega leta, geografsko blokiranje ali rutinsko preusmerjanje na drugo spletno mesto zaradi državljanstva, kraja prebivališča ali začasne lokacije ne bo več mogoče

Nova pravila prepovedujejo geografsko blokiranje kupcev, ki obiščejo spletno mesto druge države članice, in jim omogočajo, da sami izberejo, na katerem spletnem mestu bodo kupili proizvod ali storitev.

Trgovci bodo morali spletne kupce iz drugih držav EU obravnavati enako kot domače kupce, npr. glede cene ali pogojev nakupa. Prav tako trgovci ne bodo smeli drugače obravnavati kupcev na podlagi kraja izdaje njihove kreditne ali debetne kartice. Trgovci se bodo lahko sami odločili, katera plačilna sredstva sprejemajo, prepovedana pa bo diskriminacija zaradi državljanstva v okviru posamezne plačilne blagovne znamke.

Novi predpisi pa še ne veljajo za avtorsko zaščitene digitalne vsebine, kot so e-knjige, prenosljiva glasba in spletne igre. Evropska komisija bo morala dve leti po začetku veljavnosti predpisov oceniti, ali bi bilo treba prepoved geografskega blokiranja razširiti tudi na tovrstne vsebine ter na avdiovizualne storitve in storitve prevoza, ki so sedaj prav tako izključene iz novih predpisov.