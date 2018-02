Nekoč je bila namreč največja sramota, skoraj prekletstvo za gospodinjo, če so bili krofi brez njih. Marsikdo takšnih krofov še danes ne postavi na mizo, temveč jih skrivoma pohrusta sam. Kdo je prvi cvrl krofe, kakršne poznamo danes, ni povsem razjasnjeno. Na Dunaju pionirstvo pripisujejo dvorni kuharici Ceciliji Krapf, ki jih je cvrla že okoli leta 1690 in po kateri so dobili tudi ime. Druga zgodba pravi, da jih je neka kuharica izumila ponesreči, ko je vsa zaljubljena namesto o kuhanju razmišljala o čem drugem in je vzhajano testo namesto v peč ponesreči stresla v vročo mast. Poleg krofov, bobov ali krapov, kot jim pravijo na Koroškem, za pusta zaležejo tudi zlato pečeni flancati, miške, fritule, buhteljni ali kaj drugega. Dve zares slastni, a popolnoma različni pustni jedi lahko pripravite po tokratnih receptih, tistega za klasične krofe pa gotovo že poznate.

Pustni polžki 500 g moke za kvašeno testo, dva rumenjaka, malo mleka, 10 g kvasa, morsko sol, sveže zmlet beli poper. Za nadev še 100 g moke, 200 g sesekljane pražene čebule (izvirna različica predvideva namesto čebule prav toliko zmletih ocvirkov), 70 g masla. Za mazanje pekača 20 g masla, za premaz dva rumenjaka. Za kvašeno testo najprej pripravimo kvasec. Kvas nadrobimo v skodelico, dodamo ščepec sladkorja, 2 žlici moke in nekaj žlic mlačnega mleka. Pokrijemo in pustimo vzhajati deset minut. V skledo presejemo moko in na sredini naredimo jamico. Vanjo nalijemo vzhajani kvasec, po moki pa posujemo malo soli (pri tem pazimo, da sol ne pride naravnost v kvasec) in popra. Prilijemo malo mlačnega mleka in na hitro ugnetemo gladko, voljno testo. Pokrito pustimo na toplem, da vzhaja na dvojno količino. V drugi skledi zmešamo moko, praženo čebulo oziroma drobne ocvirke in zmehčano maslo. Vzhajano kvašeno testo na pomokanem pultu podolgovato razvaljamo. Premažemo ga s pripravljeno čebulno ali ocvirkovo mešanico in zvijemo kot tanko potico debeline 5–6 centimetrov. Zavitek narežemo na kolobarje, debele dva centimetra, in jih z dovolj vmesnega prostora za vzhajanje polagamo na namazan ali s papirjem za peko obložen pekač. Pokrijemo jih s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati eno uro. Pečico medtem segrejemo na 180 °C. Vzhajane polžke premažemo z rumenjakom in pekač za 20 minut postavimo v segreto pečico. Postrežemo še mlačne ali hladne kot slasten pustni prigrizek.