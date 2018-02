Londončani kljub slabi formi trenutno še držijo četrto mesto v angleškem prvenstvu, ki prinaša igranje v ligi prvakov, vendar je Chelsea sedaj že na drugi zaporedni tekmi doživel visok poraz. Ker gre v obeh primerih za nižjeuvrščeni ekipi, je vodstvo kluba zaskrbljeno. Ne nazadnje je letošnja sezona za aktualne prvake že tako manj uspešna, saj je naziv najboljšega v Angliji bržkone že oddan.

Zadnji dan januarja so modri najprej v gosteh s 3:0 izgubili proti Bournemouthu, nato pa včeraj v zadnjih desetih minutah proti Watfordu doživeli pravcato ponižanje. Lani oktobra so sicer isto moštvo na domačem Stamford Bridgeu premagali s 4:2. Težave so se za goste na tokratni tekmi začele v 30. minuti, ko je v razmiku petih minut francoski vezist Tiemoue Bakayoko prejel dva rumena kartona, dvanajst minut kasneje pa so se po uspešno izvedeni enajstmetrovki Troyja Deeneyja za povrh znašli v zaostanku.

V igro jih je s strelom z razdalje v 82. minuti vrnil Eden Hazard, nato pa so sledile črne minute londonske obrambe, saj je moral vratar Thibaut Courtois v nadaljevanju kar trikrat pobirati žogo iz mreže. Zadeli so Daryl Janmaat, Gerard Deulofeu in Roberto Pereyra.