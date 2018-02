Ponoči se bodo padavine od juga razširile nad večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V sredo bo oblačno s padavinami.

V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem do okoli 4, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija, je zapisano na Agenciji RS za okolje.

V noči na sredo bo postopno začelo snežiti. Najbolj intenzivne padavine pričakujemo ravno v času jutranje prometne konice. — ARSO vreme (@meteoSI) February 6, 2018

Obeti: V četrtek bo oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo snežilo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Tudi na Hrvaškem bo danes prevladovalo oblačno vreme, nekaj jasnine bo občasno v krajih severno od nas. Zvečer bo v notranjosti Hrvaške začelo rahlo snežiti, ob Jadranu pa deževati. V sredo bo oblačno z občasnim sneženjem, ob Jadranu, kjer bo pihala zmerna do močna burja, pa bo deževalo.