Favorizirana Tampa je bila tokrat nemočna. Alex Killorn je v 10. minuti še izenačil na 1:1, za zadnje upanje pa je poskrbel Yanni Gourde, ki je v 42. znižal na 4:2, a je McDavid pet minut kasneje razliko vnovič dvignil na +3.

Pomembno zmago so dosegli aktualni podprvaki iz Nashvilla, ki so po podaljšku s 5:4 premagali New York Islanders. Odločilni gol je v četrti minuti dodatnega dela igre dosegel Roman Josi. Tampa se je z zmago izenačila z Winnipegom na drugem mestu zahoda, Islanders so na vzhodu osmi.

Anaheim je s Torontom izgubil kar s 4:7 in po tretjem zaporednem porazu zdrsnil na 11. mesto na razpredelnici. Junak tekme v Anaheimu je bil Auston Matthews, ki je k zmagi Kanadčanov prispeval dva gola in podajo. Toronto je na vzhodu zdaj tretji in vse bližje končnici, saj ima pred devetouvrščeno Philadelphio že 10 točk prednosti.

Dallas Stars so doma z 2:1 premagali New York Rangers, ki so doživeli tretji zaporedni poraz in petega na zadnjih šestih tekmah. Tekmo je v 45. minuti odločil Martin Hanzal, ko so imeli Teksačani igralca več na ledu. New York je v 18. minuti po golu Davida Desharnaisa celo povedel, a je v 35. minuti izenačil Tyler Seguin.

Anže Kopitar z Los Angeles King je imel prost večer. Kralje nova tekma čaka šele v noči na četrtek, ko bo v Kaliforniji gostoval kanadski Edmonton.