Res je, da prostorska zasnova starih stanovanj večinoma ne ustreza današnjim časom. Majhni in temačni prostori s preveč vrati ter premajhne kopalnice ne ponujajo tistega, kar si danes želimo. Toda sodelavci Celovito so ugotovili, da ima stanovanje na Viški cesti v Ljubljani velik potencial, saj se razteza čez celotno širino bloka. Osvetljeno je tako iz vzhoda kot iz zahoda in ima na obeh straneh dovolj velika balkona. Takšna kakovost v slovenski stanovanjski gradnji ni ravno pogosta.

Projekt popolnega »recikliranja« Po dobrih petdesetih letih je bilo stanovanje popolnoma dotrajano. Na novo je bilo treba zasnovati prostore in prenoviti popolnoma vso opremo. To pa je zahtevalo skrbno načrtovanje tako projekta kot tudi izvedbe. Prenovili so celotno električno napeljavo, vodovod, stene, tlake ter pohištvo in opremo. Takšni projekti so biroju Celovito pravzaprav najljubši. Projekti, kjer lahko stanovanje popolnoma »reciklirajo« in mu vdihnejo novo življenje.

Združena kopalnica in stranišče Stara postavitev prostorov je bila, kot je značilno za stanovanja tistega obdobja, neprimerna za današnji čas. V stanovanje se je vstopilo v nenavadno velik vhodni prostor skoraj kvadratne oblike in z veliko vrati. Vhod so obdajale štiri različno velike sobe, kuhinja z majhno jedilnico ter premajhna kopalnica, poleg katere je bilo v majhnem ločenem prostoru še stranišče. Kopalnico in stranišče so združili v en sam večji prostor. Tako so pridobili prostor za večjo utiliti omaro in pohodno prho. Slednjo ni enostavno umestiti v stara stanovanja, saj imajo pogosto (pre)majhno razpoložljivo višino v tleh za vgradnjo talne kanalete in izvedbo primernega padca za odtekanje vode.

Enoten bivalni prostor Za ureditev dnevnega prostora prav tako ni bilo dvoma. Treba je bilo združiti kuhinjo z jedilnico in sobo, ki je mejila na kuhinjo. Ker ju je ločila le predelna stena, so prostora lahko povezali v velik zračen prostor s kuhinjo na eni strani, dnevno sobo na drugi ter jedilno mizo vmes. Dodatno delovno površino pa so uredili kar ob oknu, kjer je včasih stal star jedilni kot. Ob kuhinji z jedilnico je bila še manjša delovna soba, v katero so vodila vrata le iz kuhinje in še to na zelo nerodnem mestu. Zadrega, kako urediti dostop v delovno sobo, ne da bi »pokvarili« celoten kuhinjski niz, je botrovala nenavadni rešitvi. Dostop so namreč skrili kar v kuhinjsko omaro, ki dejansko ni omara, le videti je tako.

Zanimiv vhod z garderobnimi omarami Tudi z ureditvijo hodnika oziroma vhoda so se morali kar malce poigrati. Zaradi kvadratne oblike prostora so se odločili, da bodo omare postavili po sredini prostora in ne na klasično mesto – ob stene. Tako je nastal niz garderobnih omar z mostom. Tako so prostor odlično izkoristili, saj so dostopne z obeh strani, obenem pa ustvarijo zanimiv vhod v stanovanje, ki preseneti vsakega obiskovalca, hkrati pa se oprema navezuje na sosednji dnevni prostor. Nekaj sten so prestavili tudi med preostalima dvema sobama. V prvotni ureditvi nista imeli prostora za omare, zato so s predelavo predelne stene, ki ju je ločevala, naredili prostor za vgradno omaro v niši v spalnici in sobi.