»V skladu s pravnim podukom smo za vse ribiče v roku, ki je bil določen, vložili pritožbo in sedaj čakamo, da bo o tem odločalo pristojno sodišče,« je po telefonu povedal Kozinc. Rok se je iztekel v ponedeljek opolnoči.

»Bistvo pritožbe gre na postopek policije in na to, da na strani ribičev niso podani elementi krivde. Ali to drži ali ne, pa bo ocenilo sodišče,« je povedal Kozinc.

Pritožbe slovenskih ribičev bo vložil nocoj Odločitev sodišča bo pravnomočna in načeloma pritožba na to ne bo več možna. »Obstaja še možnost mednarodne intervencije, če gre za kršitve človekovih pravic, se pravi pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, vendar tam že lahko nastopajo hrvaški odvetniki in če bo zadeva prišla tako daleč, bodo to sprožili hrvaški odvetniki,« je še povedal Kozinc. Pojasnil je še, da je primer hrvaških ribičev prevzel tudi zato, ker na področju Slovenije hrvaški odvetnik ne more zastopati strank. Enako velja za slovenske odvetnike na Hrvaškem, zato so morali slovenski ribiči, ki jim je hrvaška policija izrekla kazni, ker so prečkali sredinsko črto v Piranskem zalivu, pomoč poiskati pri hrvaškem odvetniku. Slovensko kmetijsko ministrstvo jih je napotilo na odvetniško pisarno Ivice Senjaka v Pulju, ki je danes potrdil, da bo pritožbe na plačilne naloge vložil še nocoj. Osemdnevni rok za to bi se sicer iztekel v petek.