Za za naložbe v kriptovalute so se v zadnjih mesecih odločili tudi številni Slovenci - se že nekaj časa sooča s slabimi novicami. Regulatorji na Kitajskem, v Južni Koreji in Rusiji so sprožili akcije za regulacijo oz. omejevanje trgovanja s kriptovalutami, v katerem vidijo številna tveganja.

Minuli teden so sledile še oblasti v Indiji, japonski regulatorji pa so se lotili trgovalne platforme Coincheck, s katere so v nedavnem hekerskem napadu ukradli za več kot pol milijarde dolarjev kriptožetonov NEM.

Nekatere vodilne ameriške banke so svojim strankam tudi onemogočile nakupe različnih kriptovalut, v ponedeljek pa jim je sledila tudi britanska bančna skupine Lloyds.