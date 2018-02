Štiri ženske, dva moška in 17-letno dekle bremeni 127 obtožb, ki se vse nanašajo na domnevne zlorabe najmanj treh fantov, mlajših od osmih let, v cirkuški šoli v kraju Blue Mountains kakih 100 kilometrov od Sydneyja v letih 2014-2016, je sporočila policija v Novem Južnem Walesu. Poleg spolnih zlorab so med drugim obtoženi ugrabitev, fizičnih napadov in izdelave otroške pornografije.

Po poročanju medijev je skupina delovala v šoli, kjer so pripravljali brezplačne treninge za otroke različnih starosti, tudi otroke invalide, v veščinah, kot sta na primer žongliranje in vožnja z enokolesom.