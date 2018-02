Po mnenju predsednika SD Dejana Židana je prišel čas, da v Sloveniji povemo, da smo na nekaterih področjih lahko najboljši. Zato je rdeča nit vseh predstavitev volilnega programa SD Samozavestna Slovenija. S programom bodo zasledovali cilj zmanjšanja družbene neenakosti, ki po Židanovem mnenju najbolj razkraja slovensko družbo, in sicer zlasti na področjih zdravstva, pravosodja in dela.

Spremembe od znotraj

Včeraj so se nekoliko bolj kot na druge teme osredotočili na gospodarsko področje. Posveta se je udeležil tudi Dušan Olaj, ki naj bi še nedavno v javnosti zatrdil, da se ne bo podal v politiko. »Če se stvari ne da spremeniti od zunaj, jih bomo poskušali spremeniti od znotraj,« je Olaj pojasnil svojo odločitev, da se odzove vabilu SD, da bi bil v primeru sodelovanja v vladi njen ministrski kandidat.

Kot je povedal, je bila SD prva stranka, ki mu je ponudila to priložnost, sicer pa se v precejšnjem delu strinja z njenim programom. Na posvetu je med drugim izpostavil gospodarsko rast v Sloveniji, ki jo zagotavlja zlasti izvoz. Ta podjetja pa so pregreta in nimajo več rezerve, je opozoril in poudaril vprašanje, kako torej obdržati BDP na tej ravni.

Gostje posveta so bili še predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, ekonomistka Helena Kamnar in nekdanji minister Jernej Pikalo. V njihovih nagovorih je bilo ob analizi izzivov današnje družbe slišati potrebo po novem družbenem dogovoru.

Jerkičeva, ki si sicer v prihodnje želi vsebinski dialog na več ravneh, je kot izziv današnje družbe izpostavila varnost na več področjih in opozorila zlasti na prekarne oblike dela. Pikalo je izpostavil nujnost investicij v digitalno infrastrukturo. Da je treba več vlagati v raziskave in razvoj, je ocenil tudi Gorjup in dodal še potrebo po ustvarjanju novih podjetij.