Predsednik Maldivov Abdula Yameen je v ponedeljek razglasil izredne razmere zaradi vse večjih trenj med vrhovnim sodiščem in vlado. Že v prvih urah po razglasitvi tega ukrepa so oblasti prijele bivšega predsednika Maldivov, 80-letnega Abdula Gayooma, ki je bil predsednik države 30 let do prvih demokratičnih volitev v državi leta 2008.

Vdrli tudi v vrhovno sodišče Čeprav je Gayoom polbrat predsednika Yameena, pa sta si precej odtujena in Gayoom je v zadnjem času začel odkrito podpirati opozicijo, navaja AFP. Varnostne sile so nato ponoči vdrle še v prostore vrhovnega sodišča in odpeljale predsednika sodišča Abdullo Saeeda in še enega vrhovnega sodnika. Ko se je izvedelo za racijo na sodišču, se je pred stavbo zbralo več sto ljudi, a so jih močno oboroženi pripadniki posebnih enot razgnali s solzivcem, navaja AFP. S tem so se politične razmere na Maldivih še dodatno zaostrile, potem ko je vrhovno sodišče minuli četrtek pozvalo k izpustitvi političnih zapornikov. Yameen je namreč od prihoda na oblast leta 2013 zaprl že praktično vse opozicijske voditelje. Opozicija je v ponedeljek na pomoč pozvala tudi mednarodno skupnost. Vrhovno sodišče je minuli četrtek prav tako obnovilo mandate 12 poslancev, ki so odstopili iz Yameenove stranke. S tem je opozicija v parlamentu, ki sicer šteje 85 članov, dosegla večino, predsednik pa je tako postal ranljiv na njegove odločitve.