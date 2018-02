Iz Sirije poročajo, da so vladni helikopterji v nedeljo na Sarakeb v provinci Idlib, ki je pod nadzorom upornikov, odvrgli dva soda s klorom. V bolnišnicah se je zaradi zastrupitve zdravilo enajst ljudi, mrtvih pa tokrat ni bilo.

Dokazi o uporabi klora

»Imamo poročila, da je Asadov režim v zadnjih tednih večkrat uporabil klor proti prebivalcem, nazadnje v nedeljo. Obstajajo očitni dokazi,« je dejala veleposlanica ZDA Nikki Haley in obtožila Rusijo, da ščiti sirski režim.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je to zavrnil kot klevetanje njegove države in spomnil, da je Rusija predlagala oblikovanje novega mehanizma za preiskavo prihodnjih kemičnih napadov. Zagotovil je, da Rusija podpira preiskavo in zadeve naj bi se premikale.

Rusija je od začetka vojne v Siriji leta 2011 že enajstkrat blokirala resolucije VS ZN, kritične do Asadovega režima. ZDA in Rusija sta sicer leta 2013 sprejeli dogovor o uničenju kemičnega orožja v Siriji in nekaj ga je nato tudi bilo uničenega, vendar pa ZDA trdijo, da je režim del kemičnega orožja skril in ga uporablja naprej.