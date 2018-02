»Ob 2.26 smo bili obveščeni, da je v Jelšanah afganistanska družina z otroki (oče, mati in trije otroci). Bili so premraženi, na kraj so poslali tudi reševalce. Policisti so ugotovili, da so mejo prestopili ilegalno, v bližini mejnega prehoda, zatem pa nadaljevali pot peš. Zaradi mraza so se zatekli v eno od hiš po pomoč.« »Popoldne so nas poklicali domačini s Hrušice, kamor se je zatekel premražen državljan Afganistana. Obvestili so policiste, ki so tujca prevzeli.« »Ob železniški progi med Mestinjem in Rogaško Slatino smo včeraj izsledili mladoletna afganistanska državljana,