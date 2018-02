Imamo pet velikih in dva manjša lastnika. Največji so Olimpijski komite Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Pošta Slovenije in Loterija Slovenije s po 20 odstotki, medtem ko jih ima Nogometna zveza Slovenija 17,3 odstotka. Dobiček se deli skladno z deleži, kar pomeni, da bodo letos skozi dividendno politiko samo športne organizacije, ki so naše lastnice, za svoje programe in delovanje prejele več kot 3,3 milijona evrov.

Bruto prihodki Športne loterije so bili okoli 88 milijonov evrov. Od tega je bilo skoraj 60 milijonov evrov namenjenih izplačilu dobitkov. Petnajst milijonov je bilo davkov in terjatev, preostanek pa nam je ostal za poslovanje. Sicer dobiček še ni v celoti revidiran, a bo znašal okoli 3,5 milijona evrov in je hkrati tudi rekorden.

Izplačali smo 5.250.000 evrov koncesij. Od tega gre 80 odstotkov Fundaciji za šport, 20 odstotkov pa Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Štejem si v veliko čast, da me povezujejo s človekom, kot je Janez Kocijančič. Je eden redkih ljudi, ki so na področju razvoja športa in njegove politike vlagali ogromno. Kot generalni sekretar OKS sem imel relativno dobre odnose tudi z gospodom Čeferinom, ki je s prihodom na čelo Evropske nogometne zveze pokazal ogromno vrednost. Ne glede na to, kaj je potekalo v ozadju v medijih, menim, da je bil boj z Jernejem Smislom bolj boj na ravni programskih izhodišč. Na koncu so se nadzorniki odločili zame in ocenili, da imam boljši program za nadaljnji razvoj. Zato se mi zdi, da je bilo to, kdo koga podpira, bolj medijska fama kot kar koli drugega.

Za naše delovanje to pomeni določeno izgubo bruto prometa. Ocenjujemo, da bi bil izpad okoli 30-odstoten, še okoli 16 odstotkov pa bi znašal izpad zaradi prepovedi prirejanja klasičnih iger na srečo, saj bi smeli ponujati le še športne stave. Ker bi se pri ponudbi enakega produkta konkurenca še povečala, bi bila razlika med ponudniki zgolj v višini ponujenih kvot ter v stopnji tveganosti ponudbe in agresivnosti oglaševanja. Kvote bi se dvigovale nenormalno visoko, posledično bi se razlika, iz katere se izračunavajo koncesije, močno zmanjšala. Ob upoštevanju alternativnih stroškov, ki bi nastali z uvedbo predloga zakona, bi bili stroški uvedbe zakona, z vidika koncesijskih dajatev, večji kot koristi.

Že res, da na ravni evropske ureditve velja prost pretok za določena področja, a igre na srečo so obravnavane posebej. Za njih velja, da so stvar urejanja nacionalnih zakonodaj, štejejo tradicija in drugi elementi, ki so lastni posamezni državi, zato se monopol pod določenimi pogoji dovoljuje. Tako je ravno zaradi dejstva, da so igre na srečo in stave tvegano področje, ki morajo združevati težko združljive interese številnih deležnikov. Namen je preprečevanje negativnih učinkov, ki jih v družbi lahko imajo igre na srečo.

Zakon ni skladen le z enim členom, ki govori, da mora imeti družba sedež v Sloveniji. Tu manjka pripis »ali v drugih državah evropskega gospodarskega prostora«. Ob tem je treba povedati, da novela zakona o igrah na srečo (ZIS-F) to stvar že ureja, vendar pa zaradi odločitve vlade še ni šla skozi zakonodajni postopek. Novela ZIS-F celostno ureja trg iger na srečo in je bistveno boljša od omenjenega predloga gospoda Zormana, ki od celotnega sistema iger na srečo pozornost nameni le delu športnih stav, in še to le na internetu.

Za pravilnost podatkov smo najprej izmerili, koliko jih stavi v Sloveniji, in dobili izredno natančno sliko. Podatke za tuje stavnice še pridobivamo, zato je natančno oceno težko podati, vemo pa, da so najbolj priljubljeni ponudniki Bet888, Bet365 in Bwin. Omenjeni običajno nikoli ne zaprosijo za koncesije, ampak vedno svojo storitev ponujajo iz okolij, kjer jim ni treba plačevati davkov. Tudi zato ob morebitnem sprejetju novele zakona ne pričakujem velikega vdora tujih stavnic. Veliko verjetnejša je zgodba iz Hrvaške, kjer je večji del ponudnikov domačih.

Njegov argument je poln protislovji. Že v sodbi višjega sodišča, ko so imeli v obravnavi njegovo študijo, so dejali, da je poljudna. Sistem, ki ga poslanec predlaga, ne rešuje problema in ne predlaga vzvodov, s katerimi bi država lažje regulirala športne stave. S prekinitvijo monopola bodo vzniknila predvsem manjša podjetja, ki bodo dvigovala kvote, saj je to edina konkurenčna prednost, ki jo lahko ponudijo. Edini učinek so lahko večja izplačila, a se bo dobiček tako zmanjšal, da ne bo denarja za plačevanje koncesij, za sponzorstva in dividende za športne organizacije. Z našega naslova smo v letu 2017 športnim organizacijam namenili 7,9 milijona evrov. Ocenjujejo, da bo s podeljevanjem koncesij na strani Športne loterije denarja za to od 45 do 50 odstotkov manj.

Že če pogledate v naše poslovanje, vidite, da so podatki poslanca Zormana neresnični. Ne vem, kako lahko nekdo, ki ne pozna našega poslovanja in naših strateških usmeritev, to prikaže na nepravilen način. Še toliko bolj, ker so ti podatki javno dostopni. To kaže na populistični pristop pri spremembi zakonodaje. Novela ne prinaša ničesar novega na ravni regulacije in na ravni varnega igranja. Novost je le, da bodo morali imeti ponudniki na spletni strani zapisano, da ne smejo staviti nepolnoletne osebe, kar pa imamo na naši spletni strani že zapisano.

Ne vem, kakšen je njegov interes. Lahko je povsem pristen, a težava je, da se s predlagano spremembo njegove navedbe ne bodo uresničile.

Tega ne bi storili, ker smo družbeno odgovorni. To, da so naši lastniki tudi državna podjetja, je manj pomemben podatek. Zavedamo se, da smo del družbenega prostora, ki mu je treba vračati. Res je, da davčna zakonodaja na področju prirejanja iger na srečo ni najprijaznejša do ponudnikov, a gre za težave, ki jih je treba izpostaviti in o katerih se je treba pogovarjati z državo.

Kvote so boljše, ker ne plačujejo davkov. Glede obširnejše ponudbe pa je treba vedeti, da z vidika odgovornega igranja ne smemo ponuditi stav na enkratni tvegan dogodek, kot je, kdo bo prejel prvi rdeči karton, na posamezni dogodek, kot tudi ne na nižjeligaška tekmovanja. Tega nikoli ne bomo imeli, saj bi pri vsem povečali verjetnost prirejanja izidov.

Spremljamo le to, kar izvemo prek medijev. Konkretnih podatkov nimamo, a tudi sami lahko vidite, da neprestano prihaja do tega. Sami razpolagamo s sistemom, ki prepoznava tveganje prirejanja izidov. Ko se pojavijo preveliki vložki na posamezno prireditev, preprečimo vplačilo.

Zelo svetlo. Predvsem zato, ker smo z notranjo ekipo razvili nekaj dobrih strateško-razvojnih zamisli, ki jih nameravamo uresničiti v naslednjih petih letih. Imele bodo pozitiven učinek na poslovanje družbe in na vse druge deležnike znotraj sistema iger na srečo.