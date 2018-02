Ženska v New Yorku je vsa prestrašena poklicala policijsko številko 911 in sporočila, da je njen otrok ostal zaklenjen v avtomobilu. Moški, usposobljen reševalec, je prebral sporočilo na svojem pametnem telefonu in s svojim orodjem odklenil avtomobil, še preden so na prizorišče prišli uradni reševalci.

»To se je zgodilo po zaslugi aplikacije Citizen,« pravi Andrew Frame, podjetnik in ponosni avtor aplikacije, ki v New Yorku spremlja policijske klice na številko 911 – v podjetju ne želijo povedati, kako se dokopljejo do njih – in potem ključne podatke ter lokacijo dogajanja v realnem času posredujejo uporabnikom.

Septembra lani so začeli poskusno delovati še v San Franciscu, širitve v druga mesta pa še ne napovedujejo, čeprav jih že načrtujejo. »Še vedno smo v zgodnji stopnji razvoja,« pravi Frame. »Pazljivo spremljamo, kako se uporabniki odzivajo na aplikacijo, da bi preprečili kakršne koli morebitne zlorabe.«

Citizen je imel v New Yorku buren začetek. Leta 2016 se je pojavil na trgu pod imenom Vigilante in si v hipu pridobil sloves, da spodbuja uporabnike, naj posredujejo v kriminalnem dogajanju. Zato so ga v Applovi prodajalni aplikacij umaknili že po 48 urah. Niti newyorška policija ni bila navdušena. »Z zločini se mora ukvarjati policija, ne pa vigilanti s pametnimi telefoni,« so sporočili.

Vendar se Frame ni dal. Aplikacijo je predelal, jo preimenoval v Citizen in na vidno mesto zapisal opozorilo, da »ni dopustno vmešavanje uporabnikov v kriminalno dogajanje oziroma oviranje sil zakona«. Zdaj v aplikaciji objavljajo le določena opozorila, glavno merilo je, da mora informacija predstavljati določeno stopnjo skrbi za javno varnost: Citizen tako med drugim ne objavlja novic o sumljivih paketih in osebah, o zlorabah na domu in gasilskih alarmih. Objavlja pa na primer sporočila o krajah koles, pretepih in nasilnih prepirih na ulici, tudi o streljanju in, menda zelo pogosto, napadih z nožem. Pred objavo v aplikaciji informacijo preverijo v skupini, v kateri dela dvajset ljudi. Pri Citizenu so tudi zelo pozorni na varnost policistov. Frame pravi, da z newyorško policijo »uradno sodelujejo«, čeprav z njimi ne usklajujejo svojih objav.