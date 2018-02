Tudi preko luže se proizvodna aktivnost še vedno krepi, kar je zasluga robustnega domačega povpraševanja in povečanega izvoza. Tako v ZDA kot v območju evra smo priča hitremu povečevanju zaposlenosti. Vedno več podjetij ima težave s pridobivanjem ustreznih kadrov, hkrati pa lažje dvigujejo cene svojim proizvodom, kar dviguje inflacijska pričakovanja. Dvig obrestne mere ameriške centralne banke marca tako ne bi smel biti preveliko presenečenje. Zahtevane donosnosti do dospetja varnih obveznic rastejo na globalni ravni, v ZDA pa so donosnosti do dospetja 10-letnih državnih obveznic dosegle štiriletni vrh pri 2,84 odstotka, kar je preplašilo vlagatelje tudi na delniških trgih.

Dobrim makroekonomskim podatkom pritrjujejo tudi tekoče objave podjetij o poslovanju. Slaba polovica podjetij, ki sestavljajo ameriški delniški indeks, S&P 500, je že razkrila rezultate za zadnje četrtletje leta 2017. Več kot 80 odstotkov podjetij je preseglo pričakovanja analitikov o dobičkih na delnico. Podobno so podjetja z veliko mero presegla pričakovanja o ustvarjenih prihodkih. Preseganje napovedi analitikov je sicer zvezda stalnica na kapitalskih trgih, vendar je tokratno preseganje občutno nad dolgoletnim povprečjem.

Vlagatelji so v preteklem tednu z nestrpnostjo pričakovali rezultate tehnoloških velikanov, kot so Amazon, Alphabet (Google) in Apple. Slednji je v lanskem zadnjem četrtletju prodal za 1,2 odstotka manj novih telefonov iphone kot pred letom v enakem obdobju, prodaja telefonov je bila prav tako pod pričakovanji. Na drugi strani je Applu z modelom iphoneX uspelo občutno zvišati povprečno ceno prodanih telefonov. Cena podjetja Apple se je na tedenski ravni znižala za več kot 6 odstotkov, saj so vlagatelji kljub višanju povprečne cene telefonov zaskrbljeni, kako se bo Apple v letošnjem letu spopadel s predvidenim upadom prodaje telefonov.

Bolj prešerne volje so bili delničarji Amazona, ki je lani dosegel najhitrejšo rast prihodkov v zadnjih osmih letih na krilih vedno večjega povpraševanja strank po storitvah v oblaku in vedno boljše prodaje Amazonove spletne trgovine. Na dobre rezultate, objavljene v četrtek, se je delnica odzvala s petkovo skoraj 3-odstotno rastjo tečaja kljub siceršnjemu pesimizmu na vseh delniških trgih. Od omenjene trojice jo je v petek še najslabše odnesel Alphabet (Google) z več kot 5-odstotnim upadom tečaja, katerega dobiček v zadnji četrtini leta 2017 zaradi višjih stroškov ni dosegel pričakovanj analitikov.

Upad delniških tečajev (S&P 500 –4,05 odstotka) v preteklem tednu je nekoliko predramil vlagatelje. Omenjeni indeks ni upadel za 5 odstotkov ali več že več kot 400 zaporednih dni. Nad takšno predvidljivostjo delniških trgov se navdušuje vedno več malih vlagateljev, kar dobro ponazarjajo podatki največjih on-line borznih posrednikov, E-trada in Ameritrada. Promet z delnicami preko teh trgovalnih platform se je v zadnjem letu in pol dvignil z 11 na 25 odstotkov celotnega prometa borze v New Yorku. Včasih je veljalo, da so mali vlagatelji velikokrat najbolj pogumni ravno na koncu bikovskih borznih trendov. Zanimivo bo spremljati, ali imajo tokratni podatki kakšno napovedno moč.