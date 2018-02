Na praznično prireditev v telovadnici vabijo jutri ob 10.30 tudi učenci in učitelji OŠ Toma Brejca, na Grajski terasi Starega gradu nad Kamnikom pa si bodo lahko obiskovalci na predvečer praznika ogledali slovenski film Vesna. V Mladinskem centru Kotlovnica vabijo jutri zvečer na literarni večer PestBesed, v Domu kulture Kamnik pa zavod za turizem, šport in kulturo v sodelovanju z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra pripravlja osrednjo proslavo z naslovom Ne združenja, ločitve zdaj so časi: Neizpolnjene ljubezni v literaturi romantikov. Na dan slovenskega kulturnega praznika bo na odru kamniškega hrama kulture KUD Oksimoron ob 19. uri uprizoril komedijo s poletom Za narodov blagor. Izkupiček od prodaje vstopnic bo v celoti darovan Medicinski odpravi Majiwa 18', cena vstopnice pa je 10 evrov. Medobčinski muzej Kamnik vabi na praznik tudi na brezplačne oglede razstav v vse tri enote muzeja (muzej na gradu Zaprice, Galerija Miha Maleš in rojstna hiša Rudolfa Maistra).