»Brez carinske unije in izven skupnega trga so ovire za blagovno in storitveno menjavo neizogibne. Nastopil je čas izbire,« je dejal Barnier po pogovorih z vodjo britanskih pogajalcev Davidom Davisom in britansko premierko Thereso May. Dodal je, da je EU pripravljena premisliti o prehodnem obdobju za Britanijo po izstopu iz EU, ki bi ji omogočilo nadaljnji začasni dostop do skupnega evropskega trga in carinske unije, ki bi omogočil prilagoditev britanskim podjetjem.

Opozoril pa je, da so pogoji zelo jasni. »Vsi morajo med tem prehodnim obdobjem spoštovati ista pravila,« je dejal po srečanju na Downing Streetu. Davis je prepričan v možnost dogovora o prehodnem obdobju do marca. Kot je danes dejal, si London želi trgovinski dogovor z EU brez trenj.

To je dejal po tem, ko je britanska vlada že več dni pod pritiskom poslancev, ki podpirajo brexit, da izključi vsakršno možnost sodelovanja države v carinski uniji EU. Nekateri celo opozarjajo, da bi tovrstno sodelovanje lahko omejilo trgovinske dogovore, ki bi jih lahko Velika Britanija sklepala z državami izven EU.

Barnier je še izpostavil, da EU potrebuje »jasnost glede britanskih predlogov o prihodnjem partnerstvu«. »Čakamo na uradno stališče britanske vlade v prihodnjih tednih,« je še dodal po poročanju AFP.