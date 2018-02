ZDA začele z umikom vojakov iz Iraka

ZDA so minuli teden začele umikati skupno 4000 vojakov iz te države. Do ukrepa je prišlo skladno z dogovorom med Bagdadom in Washingtonom o zmanjšanju prisotnosti ameriških vojakov na iraških tleh po zmagi nad skrajno skupino Islamska država (IS), je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočil neimenovani vir iz iraških varnostnih sil.