Dejstvo je namreč, da smo Gorenjci znani kot kleni, močni, celo trmasti ljudje, ki jih nič ne premakne, kaj šele navadna luna. Odločno zavračam namige, da je za »nenavadne dogodke prejšnjega tedna« kriva luna in da bi bilo treba lunatike povezati z Gorenjsko. No, z Gorenjsko morda že, z Gorenjci nikakor. Naj samo povzamem dejstva: leteči tovornjak je imel ljubljansko (!) registracijo, prevrnjena cisterna s kisikom je prišla iz Srbije, blejsko pletnjo pa so potopili Korejci! Brez Gorenjcev, ki so potem reševali zagate drugih, bi se marsikaj še bolj klavrno končalo. Če ne razumete, vam na Gorenjskem lahko te stvari razložimo tudi v živo. Ne bo lepo! Razumeli? Podpis: En Gurenc, ejga!

Spoštovani g. Gurenc,

vaše pojasnilo le deloma drži. Pozabili ste namreč – dodatne soli na rano vam nismo želeli trositi in upamo, da to cenite – da je minuli teden pri Kranju v eksploziji odneslo pol hiše, v akciji pa so bili udeleženi zgolj in samo domačini. Tako da naš prvotni zapis vsekakor drži in pri njem še kar vztrajamo. Obisku Gorenjske in razlagi v živo pa se hvaležno odrekamo.