Rdeča nit mednarodne konference Eurocities, ki jo je slovensko glavno mesto gostilo novembra lani, je bila krožno gospodarstvo. »Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje,« so o glavni temi zapisali na ljubljanski mestni občini. Konferenco so pospremili s posebnim projektom CHAIRity, v sklopu katerega so v prestolnici še pred začetkom konference šolarji iz ljubljanskih osnovnih šol zbrali odslužene stole in jih prenovili.

Stari stoli v novi preobleki so bili nato del scenografije na konferenci, kasneje pa so jih podarili nekaterim sodelujočim šolam ter javnemu podjetju Snaga in javnemu zavodu Mladi zmaji. Osnovnošolce, ki so sodelovali v projektu, je danes na Magistratu sprejel ljubljanski župan Zoran Janković in se jim zahvalil za njihov prispevek h krožnemu gospodarstvu.

Zbrusili in pobarvali okoli 40 stolov Na občini so že lansko jesen meščane pozvali, naj podarijo stare stole, ki jih sami ne potrebujejo več. V zbirnem centru Snage v Povšetovi ulici so v slabem mesecu zbrali okoli petdeset stolov, na posebnih delavnicah, ki so jih pripravili pod okriljem kulturno-ekološkega društva Smetumet, pa je nov videz in s tem hkrati novo priložnost za uporabo dobilo več kot štirideset stolov.

Koristno ustvarjanje »Stole smo prebrusili in prebarvali z živimi, primarnimi barvami. Otroci so se naučili, kako lahko stare stvari znova uporabimo in da lahko v tej novi rabi postanejo še bolj zanimive. Ko stvari predelamo in na novo uporabimo, preprečimo nastanek smeti,« je Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta strnila naloge, ki so jih na delavnicah predelave imeli otroci. Sodelovalo je približno sto šolarjev iz ljubljanskih osnovnih šol Danile Kumar, Toneta Čufarja in Oskarja Kovačiča. Iz osnovne šole Oskarja Kovačiča je pri projektu sodelovalo približno dvajset šolarjev iz četrtega, petega in šestega razreda. »Všeč mi je bilo, da starih stolov nismo zavrgli, ampak smo jih lepo prenovili in ohranili,« je bil zadovoljen enajstletni Erik. Z njim sta se strinjali tudi vrstnici Nina in Zoja. S predelavo starih stvari v nove se osnovnošolki na delavnici nista srečali prvič. »Ko smo se doma igrali s prijatelji, smo vrečke za smeti predelali v obleke,« je enega od primerov izpostavila Nina, medtem ko je Zoja skupaj z dedkom iz stare klopi izdelala pripomočke za igro vislice. Večini sodelujočih otrok je bil najbolj všeč ustvarjalni del delavnice, ko so lahko stole pobarvali z živimi barvami. Med takšnimi je bila tudi Lana: »Rada ustvarjam, rišem, tudi barvam. Za stol, ki sem ga pomagala obnoviti, sem izbrala modro barvo, saj je ta moja najljubša.«

Všeč mi je bilo, da starih stolov nismo zavrgli, ampak smo jih lepo prenovili in ohranili. Erik, osnovnošolec z OŠ Oskarja Kovačiča