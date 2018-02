Hrvati so odlično začeli dvoboje prvega kroga v svetovni skupini Davisovega pokala. V Osijeku brez najboljšega igralca med posamezniki Marina Čilića niso veljali za favorite proti Kanadčanom, ki dosegajo uspehe na krilih mladega upa Denisa Shapovalova. Toda prav Čilić in Ivan Dodig sta v Osijeku poskrbela za preobrat v igri dvojic, saj sta proti Danielu Nestorju in Vasku Pospisilu zaostajala z 0:2 v nizih in 1:4, a dvoboj obrnila. Borna Čorić je med posamezniki letel na igrišču ter z zmago proti Shapovalovu poskrbel, da so se Hrvati uvrstili v četrtfinale.

Borna Čorić je dejal, da je zelo pogrešal občutke igranja v hrvaškem dresu. »Zmage v Davisovem pokalu so nekaj najlepšega, kar lahko ponudi tenis. Pogrešal sem te občutke. Veliko sem treniral prvo žogo po servisu, kar se je obrestovalo. Moj cilj v tej sezoni je preboj med najboljših 25 igralcev na svetu,« pravi 47. igralec sveta. »Zadnjih sedem dni sem ležal v postelji in jedel zdravila, da bi se pozdravil do dvoboja. Izplačalo se je,« pravi Ivan Dodig. »Vse je šlo v korist Kanadčanov. Rešila sta nas domači teren in sijajna publika. Gledalci so najzaslužnejši, da sva z Ivanom obrnila rezultat. Pripravili so atmosfero, s kakršno so si zaslužili zmago,« poudarja Marin Čilić, ki se je hitro opomogel po porazu v finalu OP Avstralije proti Rogerju Federerju.

Hrvaški mediji so teniški reprezentanci postavili spomenik. Hrvaški teniški igralci so blesteli že na OP Avstralije v Melbournu, tokrat pa so individualno znanje prenesli na reprezentanco. Hrvati pišejo, da bo lahko njihova reprezentanca na poti do finala vselej igrala na domačem igrišču. Proti Kazahstanu se bo na začetku aprila pomerila v Varaždinu, kjer je doslej igrala le enkrat, ko je pred osmimi leti v prvi evro-afriški skupini s 5:0 premagala Ekvador. V primeru zmage se bo Hrvaška v polfinalu pomerila na domačem igrišču z zmagovalcem dvoboja ZDA – Belgija.

»Najboljši kazahstanski igralec Mihail Kukuškin je dober na vseh igralnih površinah, zdi pa se mi, da je najslabši na pesku. Če bomo v polni postavi, verjamem v naš uspeh,« napoveduje hrvaški selektor Željko Krajan. Hrvati so predlani izgubili finale Davisovega pokala proti Argentini, Kazahstan pa se je petič uvrstil v četrtfinale, a se še nikoli ni prebil v polfinale.

Na svetovni lestvici ni bilo veliko sprememb. Prvi igralec sveta z minimalno prednostjo pred Rogerjem Federerjem ostaja Rafael Nadal, Marin Čilić se udobno počuti na tretjem mestu. Aljaž Bedene je ostal 52. igralec sveta, Blaž Kavčič je 111., Blaž Rola pa 198. Pri ženskah ostaja vodilna Caroline Wozniacki, na rep najboljše deseterice pa se je prebila Nemka Julia Görges. Polona Hercog je nazadovala za dve mesti in je 89., Dalila Jakupović je 171., Tamara Zidanšek pa 178.