Ob osemnajstih točkah prednosti Bayern Münchna, trinajstih Manchester Cityja, enajstih Paris Saint-Germaina in devetih Barcelone se zdi, da prvenstva v najmočnejših in najbolj priljubljenih evropskih ligah že dolgo niso bila tako nezanimiva. Tako ni nenavadno, da navijače nemara celo bolj pritegnejo dvoboji, ki se med klubi odvijajo v ozadju.

Eden takih je bil v 24. krogu odigran v Franciji, kjer sta se za tretje mesto na prvenstveni razpredelnici med seboj udarila aktualni prvak Monaco in Lyon. Obračuni med kluboma so v zadnjem obdobju še posebej atraktivni, kar med drugim potrjuje podatek, da je bilo na zadnjih petih medsebojnih tekmah doseženih kar 24 golov. Napadalci obeh ekip se niso izneverili niti v nedeljo, saj je na tekmi padlo pet golov, zmage s 3:2 pa so se veselili nogometaši iz kneževine. Tri točke so osvojili po izvrstnem zasuku, saj so zaostajali že z 0:2, gol za osvojene tri točke pa zabili v 88. minuti. Zmaga je bila še toliko slajša, saj so jo dosegli z igralcem manj. Ob zaključku prvega polčasa je bil namreč izključen vezist Keita Balde Diao, ki je v pičlih štirih minutah prejel dva rumena kartona.

Še nekoliko več pozornosti kot tekmi med tretje in četrtouvrščeno ekipo, so francoski mediji danes namenili prvemu zvezdniku Paris Saint-Germaina Neymarju. Brazilec je v nedeljo v Parizu praznoval 26. rojstni dan in ga obeležil z razkošno zabavo. Nanjo je bilo povabljenih skoraj 200 ljudi, med eminentnimi gosti pa so pričakovano prevladovali nogometni zvezdniki. Med drugim rojaki Ronaldo, Dani Alves, Thiago Silva, Gabriel Jesus in Luiz Gustavo, pa tudi klubski soigralci (Edinson Cavani, Kylian Mbappe) in vodilni možje pariškega kluba s trenerjem Unaiem Emeryjem in predsednikom Nasserjem Al-Khelaifijem na čelu.

Med 200 povabljenci ni bilo mogoče opaziti Neymarjevih nekdanjih soigralcev iz Barcelone, kar pa ne gre pripisati morebitnim zameram, temveč tekmovalnemu sporedu Kataloncev. Ti so v času Neymarjeve zabave gostovali pri mestnem tekmecu Espanyolu in ob močnem deževju ter na razmočenem igrišču iztržili remi 1:1. Točko jim je zagotovil Gerard Pique, ki je ob proslavljanju izenačujočega zadetka domačim navijačem z gesto nakazal, naj utihnejo. »Po vseh besedah, ki so jih meni in moji družini namenili navijači Espanyola, je to najmanj kar sem lahko storil. Vem, da obstajajo tudi dobri navijači Espanyola, toda kako naj bom tiho, če pa žalijo mene in mojo družino,« je bil po tekmi razburjen Gerard Pique.

Trener Barcelone Ernesto Valverde je sicer s četrtim prvenstvenim remijem v sezoni ostal neporažen še dvaindvajsetič zapored, s čimer je podrl rekord predhodnika Pepa Guardiole iz sezone 2009/2010.

