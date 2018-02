Relativna zračna vlaga v bivalnih prostorih pomembno vpliva na naše počutje. Optimalna je med 40 in 60 odstotkov, a se v času ogrevalne sezone lahko spusti tudi na 30 odstotkov ali celo manj. Suh zrak draži našo kožo, oči in dihala, oslabi absorpcijo in prenos kisika v ožilje. Posledice so utrujenost, izčrpanost in pomanjkanje zbranosti, zato se marsikdo odloči za nakup vlažilnika zraka.

Različne vrste Na izbiro imamo različne vrste vlažilnikov, ki se razlikujejo po tem, na kakšen način v prostor dovajajo vlago (hlapilni, ultrazvočni, parni), po moči delovanja, zmogljivosti vlaženja, glasnosti, času delovanja z enim polnjenjem rezervoarja, dodatnih funkcijah preprostosti uporabe in vzdrževanja. Za preproste različice bomo odšteli okrog 30 evrov, za tehnološko najbolj izpopolnjene pa tudi več kot 250 evrov.

Ustrezna zmogljivost Glede na velikost prostora, ki ga boste vlažili, izberite ustrezno zmogljiv vlažilnik. Pri tem ni pomembna samo velikost posode za vode, kajti nekateri modeli s 4,5-litrskim rezervoarjem lahko ustrezno navlažijo 25 kvadratnih metrov velik prostor, drugi s 3,5-litrskim pa še enkrat večjega.

Preprosta uporaba Izberite model, ki ga je po potrebi preprosto premikati iz prostora v prostor, ne da bi se pri tem bali, da bo odpadel kak del. Če niste vešči upravljanja LED-zaslona na dotik, izberite model z enim ali dvema funkcijskima gumboma. V obeh primerih je priporočljivo izbrati vlažilnik, ki omogoča jasno viden prikaz stopnje vlažnosti in uporabniku prijazno upravljanje.

Vgrajen higrostat Boljši vlažilniki imajo vgrajen higrostat, ki izključi delovanje, ko je dosežena nastavljena stopnja vlažnosti. Pri modelih brez higrostata obstaja nevarnost, da se bo prostor preveč navlažil, to pa prinaša nove nevšečnosti, tudi nastanek plesni v stanovanju. Če vlažilnik tega nima, si priskrbite higrometer, s katerim boste spremljali vlažnost zraka.

Preprosto čiščenje Redno čiščenje in vzdrževanje je ključ do pravilno delujočega vlažilnika in kakovostnega zraka v prostoru. Skrbno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje naprave. Po navodilih proizvajalca redno čistite posodo za vodo, elektrode, na katerih se je nabral vodni kamen, menjavajte filtre in podobno. Proizvajalci sicer zatrjujejo, da v vlagi, ki jo oddajajo vlažilniki, ni bakterij in mikroorganizmov, ki bi lahko škodili zdravju, a to velja le, če napravo redno čistimo. To med drugim pomeni, da posodo za vodo vsak dan oziroma pred vsako polnitvijo sperete in temeljito osušite, enkrat na teden pa jo razkužite s priporočenim sredstvom, lahko tudi s kisom. Vse našteto je treba storiti tudi po koncu ogrevalne sezone, preden napravo pospravite.

Tiho delovanje Ljudje smo različno občutljivi na hrup, vlažilniki pa so med delovanjem različno glasni – večina jih deluje v območju med 25 in 46 decibelov.