Kuhinje v prevladujoči beli barvi bodo imele vedno svoje pristaše, a na splošno velja, da je popolna belina, ki spominja na sterilno kirurško dvorano, preteklost. Če prav zdaj otožno pogledujete svojo belo kuhinjo, ne obupujte – nekaj beline je klasika, le pretiravanju se moramo izogniti.

Še en element, ki daje beli kuhinji zanimivejši videz, so rahlo obarvani kuhinjski pulti. Plošča iz kremena s sivimi žilami je na primer zelo primerna, saj se na njej ne vidijo vsi odtisi. Če so nad pultom bele ploščice, razmislite o zamenjavi le-teh z barvastimi, denimo sivimi, modrimi ali bledo zelenimi – vse te barve se odlično skladajo z belo.

Brez dvoma je bela barva tista, ki osvetli katero koli kuhinjo, še posebno majhno. Toda pomembno je, da izberemo različne svetle odtenke, tako da kuhinja nima sterilnega videza. Kuhinjske omarice in pulte v belem poživimo z bež in kanček črne.

Dodatek teksture

Preproga z živalskim vzorcem, pobeljena opeka, rustikalna lesena miza – vse to podari vizualni interes sicer večinoma beli kuhinji. Tak prostor resnično potrebuje teksturo, za kar nam ni treba potrošiti bogastva. Želeni videz dosežemo denimo s steklenimi in keramičnimi predmeti, ki dodajo globino in pokažejo značaj. Ne pozabimo na cvetlične aranžmaje, ki v kuhinjo vnesejo barve in teksturo brez drastičnih posegov. Za udobje in eleganco pa naj poskrbi tkana preproga ali preproga iz jute.