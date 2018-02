Policisti Policijske postaje Piran so v decembru 2016 in januarju 2017 obravnavali skupino osmih mladostnikov, starih med 16 in 19 let. Prvotno so jih obravnavali vloma v prodajalno z mešanim blagom v Portorožu. Takrat so bili štirje pridržani, pri šestih pa so opravili hišne preiskave in zasegli del predmetov iz vloma v prodajalno. Pri treh mladoletnih osumljencih so zasegli tudi hladno orožje (bokser in dve teleskopski palici).

V postopku preiskave so ugotovili, da so mladostniki od oktobra do konca decembra lanskega leta na območju Lucije izvršili še več kaznivih dejanj. Med drugim so štirje osumljenci v Luciji brez danega povoda pretepli mlajšega moškega, ki je bil v nadaljevanju zaradi hudih telesnih poškodb glave odpeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana. V tem obdobju so v občasno spremenjenih zasedbah izvedli še več tatvin, dvakrat so vlomili v poslovne prostore, mobilne hišice v Seči, sedemkrat so vlomili v plovila na območju Seče, enkrat pa ukradli aparat izpred gostinskega lokala v Luciji.