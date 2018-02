Z elektriko, supermarketi in novimi iznajdbami se je pomen kleti kot skladišča začel močno zmanjševati. V mestih je veliko večji pomen dobil prostor in njegov izkoristek, saj so prizidki, dodatne etaže ali nakup nove nepremičnine tam močno oteženi ali povezani z visokimi investicijami. Kleti so tako začeli preurejati v dodatne bivalne površine.

Upravičenost vlaganja A ker je kletni prostor zaradi neposrednega stika z zemljino izpostavljen vlagi, nastajanju plesni in je zdravju nevaren, je treba najprej poskrbeti, da prostori ostanejo suhi. To pa zahteva dobro premišljeno in kakovostno izvedbo, ki znatno poveča začetno ureditveno naložbo. Če se na eni strani širjenje bivanjskega prostora pod zemljo v obstoječem objektu zdi smotrno, pa se samo po sebi ponuja vprašanje o koristi kleti pri novogradnjah in ali je investicija vanje sploh smiselna.

Potreba po dodatnem prostoru pod zemljo Izvedba kleti je odlična priložnost za povečanje prostora v objektu, še posebno če ste omejeni s površino in vam spomeniško varstvo ne dovoljuje gradnje objekta nad določeno višino. Tako si lahko dodatno bivanjsko etažo uredite kar pod zemljo. Kletni prostor lahko postane pisarna, igralnica, kino, fitnes ali kar vse v enem. V njem pa lahko postavite tudi kurilnico, če pred objektom nimate urejene parkirne površine, pa pod njim postavite garažo.

Izkoristek stalne temperature za ogrevanje in ohlajanje Ker na temperaturo v kleti ne vplivajo zunanji dejavniki, ampak zemljina, ki jo obdaja, so razmere v kleti vedno enake. To pomeni, da si v kleti lahko uredite prostor za shranjevanje vin, gum ali drugih, na temperaturo in svetlobo občutljivih izdelkov. Stalno temperaturo zraka v kleti pa lahko s pomočjo zračne črpalke izkoristite tudi za hlajenje ogretih bivanjskih prostorov poleti, ne da bi za to potrebovali klimo. Pozimi vam toplejši kletni zrak lahko pomaga pri dodatnem ogrevanju prostorov.

Vrsta terena in prisotnost podtalnice Kleti ni mogoče graditi povsod. Zemljišča, ki so zamočvirjena ali nagnjena, niso primerna za izvedbo kleti, ker zahtevajo dodatne stroške za pripravo terena. Enako velja tudi v primeru, da ima zemljišče, na katerem nameravate zgraditi objekt, visoko podtalnico. Če se na takih krajih torej želite izogniti težavam, je bolje zgraditi hišo brez kleti.