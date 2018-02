Mesto Ollolai se nahaja v srednji Sardiniji in spada pod regijo Barbagia. Na občini so se odločili prodati okoli 200 starejših kamnitih hiš, ki potrebujejo nove lastnike, predvsem pa obnove.

Seveda je prodaja hiške na sredozemskem otoku po tako nizki ceni prelepa, da bi bila resnična. Cena sicer drži, kupec lahko objekt prevzame za evro (ali okoli 1,2 dolarja), a vendar se v prodajni pogodbi zaveže k temu, da jo bo v roku treh let moral docela obnoviti. To bi po izračunih CNN lahko naneslo najmanj okoli 20.000 evrov.

V mestu so se skupno odločili, da želijo pritegniti nove prebivalce in preprečiti, da bi postali »mesto duhov«. V preteklih 50. letih se je namreč njihova populacija s 2250 skrčila na 1300 prebivalcev. »Moj namen je rešiti mesto z unikatno tradicijo pred propadom. Ponosni smo na našo tradicijo in ne želimo, da bi izginili iz obličja,« je dodal župan mesta Efisio Arbau.

Po pričakovanjih se vile že prodajajo zelo hitro. V preteklem tednu so dokončali tri prodaje in prejeli več kot 100 ponudb in prošenj iz celega sveta. Iniciativa je del večjega državnega italijanskega projekta »hiš za en evro« (ita. »Case a 1 euro«), ki vključuje podobne načrte za propadajoče domove na Siciliji, v Toskani in pokrajini Abruci.