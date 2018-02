Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so v Kopru vozila poškodovali v Bošadragi in na parkirišču na Ferrarski, najverjetneje v večernih urah med 19. in 22. uro. Skupno so prejeli prijave sedmih oškodovancev, škode na posameznem vozilu pa je za od 30 do 1500 evrov. Tudi v Izoli so prijavili štiri podobna kaniva dejanja poškodovanja vozila. V vseh primerih je nekdo razbil stekla na vozilu, poškodoval brisalce in odtrgal registrske tablice.