Ob obisku Erdogana, ki se je v Rimu sešel tudi z italijanskim političnim vrhom, je Vatikan sporočil, da sta s papežem v pogovoru izpostavila potrebo po spodbudi miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu z dialogom in pogajanji ob spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. To je bil prvi uradni obisk turškega predsednika ali premierja od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Turčijo in Svetim sedežem leta 1960. Srečanje je trajalo nekoliko manj kot uro, kar naj bi bilo za avdienco pri papežu neobičajno dolgo. V odnosih med Vatikanom in Turčijo je bilo v zadnjih letih nekaj napetosti. Leta 2016 je Frančišek razjezil Ankaro, ker je med obiskom v Armeniji množične poboje Armencev pred 100 leti na območju današnje Turčije označil za genocid.