Priljubljenosti letališča v Dubaju ni škodila odločitev ZDA, ki so prepovedale vnos prenosnikov na letalo s tega letališča, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Letališče je domača baza največjega letalskega prevoznika na Bližnjem vzhodu Emirates in je posebej pomembno vozlišče na letih med zahodnimi državami in Azijo ter Avstralijo.

Marca lani so sicer ZDA uvedle prepoved elektronskih naprav - razen telefonov in zdravstvenih aparatov - na vseh poletih v ZDA z desetih mednarodnih letališč v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Razlog za to naj bi bila grožnja napadov na potniška letala z bombami, skritimi v elektronskih napravah. Prepoved so lani poleti nato odpravili.