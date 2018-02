Povabila za nastop na enem večjih športnih dogodkov v Ameriki si mnogi samo želijo. Ker je bilo za najcenejšo karto v Minneapolisu potrebno odšteti okoli 2800 dolarjev, obiskovalci tudi pričakujejo predstavo stoletja in tekmo življenja. Z zmago philadelphijskih Orlov so po tekmi po mestu razgrajali navijači Patriotov, po nastopu Justina Timberlakea pa je mnoge razburila uporaba projekcije Princea ob izvedbi pesmi »I would die for you«.

Njegovi oboževalci so namreč mnenja, da Prince ni bil najbolj navdušen nad hologrami, prav tako pa sam ni želel bili upodobljen. To je namreč povedal leta 1998 v intervjuju za Guitar World. Nestrinjanje je izrazila tudi njegova nekdanja bobnarka, saj naj bi ji Prince rekel, naj poskrbi, da se to njemu nikoli ne bo zgodilo.

Prince told me don’t ever let anyone do a hologram of me. Not cool if this happens! https://t.co/khtCjXr2mY — SheilaEdrummer (@SheilaEdrummer) February 3, 2018

Justin se sicer na komentarje še ni odzval, a je bila njegova izvedba znane pesmi namenjena poklonu nedolgo nazaj umrlemu pevcu, ki se je rodil v Minneapolisu v Minnesoti, kjer je včeraj potekal Super Bowl. Ob izvedbi se je dvorana obarvala v vijolično, prav tako pa so v spomin vijolično zagorele luči ob dvorani.

Na internetu pa se je po koncu tekme pojavila slika mlajšega dečka, ki je, ko je ob njem nastopil Timberlake, brezbrižno gledal v telefon. Na dan so prišle šale, češ »da sploh ne ve, kdo je Justin, in je uporabil svoj telefon, da bi pogooglal njegovo ime.«

V resnici je dečku nekaj trenutkov nazaj uspelo narediti »selfi« z Justinom, in si je samo ogledoval, kako je slika uspela.