Tottenham že nekaj sezon kroji vrh angleškega nogometa in po ogledu katerekoli tekme ni težko ugotoviti, zakaj. Hiter in napadalno usmerjen nogomet, ki ga je vpeljal argentinski trener Mauricio Pochettino, je v skladu s klubsko tradicijo in odlično vabilo za tekme Londončanov. Podobno dinamiko od svojih varovancev pričakuje tudi nemški strateg pri Liverpoolu Jürgen Klopp, zaradi česar je bilo jasno, da bo nedeljska tekma poslastica kroga.

Nogometaši so pričakovanja upravičili že v 3. minuti, ko je nepozorni londonski obrambi ušel egiptovski zvezdnik pri domačih Mohamed Salah in rutinirano odmeril strel v mrežico ob daljši vratnici. Zgodnje vodstvo Liverpoolčanov je zdržalo vse do 80. minute, medtem pa so lahko gledalci spremljali dinamično tekmo, s številnimi priložnostmi na obeh straneh igrišča.

Sodniške napake odločile tekmo Zadetek je, kot radi rečemo v športnem žargonu, prav res visel v zraku, vprašanje je bilo le kdaj in kdo. Izkazalo pa se je, da je bilo po tekmi pomembno tudi kako. Tottenham je v drugem polčasu dalj časa pletel mrežo okoli vrat rdečih, nemški vratar Loris Karius pa je nato deset minut pred koncem nekoliko neposrečeno izbijal predložek v kazenski prostor Christiana Eriksna, žoga se je namreč ob tem odkotalila do Victorja Wanyame, ki je s topovskim strelom s kakšnih 20 metrov žogo pospravil pod prečko za izenačenje na 1:1. Sledil je izjemen zaključek, v katerem sta obe ekipi brez pretiranih obrambnih vložkov lovili zelo pomembno zmago, a žal ni šlo brez spornih sodniških odločitev. V 87. minuti je sicer Harry Kane s slabim strelom po sredini zapravil strel z bele točke, zatem ko je ob rahlem dotiku padel po posredovanju vratarja redsov Kariusa. Problem je v tem, da je bil pred tem angleški reprezentant in najboljši strelec lige v prepovedanem položaju. Zamujeno darilo sodnikov bi Londončani skorajda plačali s porazom, saj je v prvi minuti sodnikovega podaljška, obdan s štirimi obrambnimi igralci, z mojstrskim preigravanjem še drugič zadel Salah. Liverpoolov trener Klopp je v svojem slogu norel ob igrišču in proslavljal s slovitimi navijači domače ekipe, a kaj, ko je bila tik pred koncem srečanja v korist gostov dosojena še ena sporna enajstmetrovka. Vezist Erik Lamela je namreč ob ob nizozemskemu branilcu v vrstah Liverpoola Virgilu Van Dijku zaigral prekršek. Igralci Tottenhama so pred tem v 69. minuti sicer že dobili rumeni karton za simuliranje, ko je gledališče za nogometne zelenice zamešal Dele Alli. Izvajalec z bele točke je bil znova Kane, tokrat pa seveda ni zgrešil in postavil končnih 2:2. S tem zadetkom je prav tako na lestvici najboljših strelcev z 22. zadetkom prehitel ravno Salaha (21).