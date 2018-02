22. januarja je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za najmanj mesec dni zaprla eno največjih mesnopredelovalnih podjetij pri nas, v katerem je trenutno zaposlenih okoli 140 ljudi (v družbi letno pridelajo 4000 ton mesnih izdelkov, ob tem pa še 1500 konzerviranih).

Za to so se odločili zaradi resnih pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol. Lani so na inšpekciji prejeli prijavi o domnevni neustreznosti mesnih izdelkov – en potrošnik naj bi v že kuhani biološki klobasi našel zeleno plastiko, drug pa v krvavici kamen. V obratu tako potekajo urejevalna oziroma vzdrževalna dela, kot so npr. urejanje tlakov, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov.

Obrat naj bi 22. februarja že pričel nazaj deloval

Fonda je danes poudaril, da razlog za zaprtje ni bila kakovost izdelkov, ampak nespoštovanje odločb inšpekcije iz leta 2017. Do tega naj bi prišlo zaradi bolniške odsotnosti enega od vodij obratov, pa tudi zaradi menjave strokovne službe in poletnih dopustov. Večkrat je pojasnil, da so izdelki MDK neoporečni in iz skladišč še vedno prihajajo na police trgovin, saj so se odločbe nanašale predvsem na vzdrževalna dela v hlevih in sanitarijah ter na dokumentacijo. Sicer priznava, da bi bilo v objektu verjetno vedno treba kje kaj popraviti. Gre za prostor s sto umivalniki in sto vrati. »To je mokra, težka industrija, na liniji klanja teče kri. To je realno življenje v mesni industriji,« je pojasnil.

Tako zdaj v obratu, ki na zunaj res ne kaže lepe podobe, a kot pravi direktor, zunanja podoba ne daje pravega vtisa, saj so vsi procesi v proizvodnji visoko standardizirani, popravljajo tlake, izolacijo, urejajo kotel za vampe in napajalnike v hlevu, izvajajo zaščito odbojnikov. Za ureditev dokumentov so medtem najeli zunanjega svetovalca. Fonda verjame, da bodo do 22. februarja uspeli sanirati, kar jim je bilo naloženo in da bo proizvodnja takrat stekla.

Izdelki, ki so na trg prišli pred zaprtjem, naj bi sicer v povprečju bili enako varni kot izdelki drugih proizvajalcev, je kasneje zagotovila direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak. Inšpekcija tudi ni našla oporečnega izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, razlog za zaprtje je torej izključno stanje, ki vlada v Mesninah in ne dopušča nadaljevanja proizvodnje.