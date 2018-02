V Teheranu zaradi močno onesnaženega zraka zaprte šole

V Teheranu in istoimenski provinci so danes zaradi močno onesnaženega zraka ostale zaprte vse osnovne šole. Oblasti so poleg tega dodatno omejile promet v mestu, ki šteje 8,5 milijona prebivalcev, in izdala opozorila za posebej občutljive osebe.