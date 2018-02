Informacijski pooblaščenec (IP) je sredi januarja uvedel inšpekcijski nadzor zoper neznanega upravljavca mobilnih telefonskih številk številnih Slovencev oziroma pošiljatelja SMS sporočila z naslovom »HalloKupon«, ki je uporabnike storitev mobilne telefonije več operaterjev v Sloveniji vabil k naročilu vinjete po polovični ceni. Naročilo naj bi izvedli s klicem na premijsko telefonsko številko 0038690142820 ali prek obiska spletne strani www.hallokupon.si/v (stran ni več dosegljiva).

Na uradu IP so ugotovili, da je bila domena »hallokupon.si« 14. decembra lani za obdobje enega leta registrirana v Sloveniji, a oseba, ki naj bi domeno registrirala, na navedenem naslovu v Ljubljani sploh ni obstajala. Poleg tega so ugotovili še, da uporabnik premijske številke ni registriran za opravljanje dejavnosti prodaje v Sloveniji, niti nima slovenskega transakcijskega računa in ne davčne številke, s čimer sicer večina slovenskih operaterjev običajno pogojuje pridobitev in uporabo premijskih telefonskih številk ter sklenitev pogodbe s končnim uporabnikom.