Boston, ki je vpisal četrto zaporedno zmago, je v kultni dvorani TD Garden vpisal še 39. zmago v tej sezoni za prepričljivo vodstvo na razpredelnici vzhodne konference.

»Želeli smo čim prej končati tekmo, da bi si lahko ogledali super bowl,2 je bil kratek po tekmi trener keltov Brad Stevens, ki je po tekmi odhitel na ogled finala lige ameriškega nogometa med New England Patriots in Philadelphia Eagles. Ob odsotnosti poškodovanegaKyriea Irvinga je Horford dosegel 22 točk in 10 skokov.

Damian Lillard (21 točk) je zadel zadnjih osem točk za Portland, vključno s prostim metom za vodstvo 96:95 sedem sekund pred koncem.

Košarkarji Milwaukee Bucks so brez težav odpravili Brooklyn Nets s 109:94. V zadnji četrtini so ostali brez zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki si je zvil gleženj.

Drugo najboljše moštvo vzhodne konference Toronto Raptors je prišlo do še druge zaporedne zmage. Košarkarji Toronta so s 101:86 premagali ekipo Memphis Grizzlies, ki je vpisala še tretji poraz.

Košarkarji Oklahoma City Thunder so pod domačima obročema morali priznati premoč Los Angeles Lakers s 104:108 ter so vpisali še četrti zaporedni poraz. Jezerniki so slavili zmago, kljub 36 točkam prvega zvezdnika Oklahome Russella Westbrooka, ki je uprizoril najboljšo predstavo večera.

Ekipa Phoenix Suns je doma izgubila s Charlotte Hornets (110:115). Tudi New York Knicks so bili pod domačima obročema slabši od Atlanta Hawks s 96:99.

Boston : Portland