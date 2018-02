Spomnite se, da sem že pred prvenstvom napovedal, da bomo igrali v najbolj izenačeni skupini na turnirju. Favoriti so bili Italijani, a odhajajo domov. Slovenija je napredovala zaradi srčnosti in borbenosti. Po uvrstitvi v četrtfinale nam je odleglo, cilje pa smo glede na prikazano korektno postavili.

Italijani so s pogostimi menjavami začeli silovito. S pokrivanjem na njihovi polovici smo veliko tvegali, a so igralci s hrabro igro zdržali pritisk. Pomanjkanje močnih tekem in treningov ter neigranje v vrhunskih klubih so nadomestili z borbenostjo. Prepričan sem, da smo se tudi Srbije pravilno lotili, a smo nesrečno prejeli gol tik pred koncem tekme. Navijači so nas dodatno motivirali, saj smo pravzaprav odigrali tekmo na izpadanje. Ko ti Osredkar ali Vrhovec ves čas dihata za vrat, nikomur ni enostavno.

Kot trener neprestano premišljujem, kaj lahko storim med tekmo. Opazovati moraš ekipo in se prilagajati. Igralci so v celoti izvedli taktične zamisli, ključnega pomena pa je bilo veliko slovensko srce. Vrhunske profesionalce smo lovili na njihovi polovici. Morda je kdo pomislil, da delamo samomor, a se je na koncu končalo s slovensko zmago.

Bili smo blizu maksimuma. Zelo bi bil zadovoljen, če bi tudi proti Rusiji ponovili podobno predstavo, a imamo za regeneracijo le dva dni časa. Profesionalni igralci se hitreje odpočijejo.

Pred štirimi leti smo se na prvenstvu v Belgiji že uvrstili v četrtfinale, a zaradi domačega prizorišča je tokrat bolj veselo. Morda je bila želja po uspehu še malce izrazitejša kot tedaj.

Že prej smo vedeli, da naloga v četrtfinalu ne bo preprosta. Rusija je v Stožicah dvakrat igrala neodločeno, kar ni presenečenje. Razlike med Slovenijo in Rusijo seveda obstajajo, naši nasprotniki bodo prav gotovo laže stopnjevali formo. Morali bomo večkrat menjati, imajo pa Rusi ogromno rezerve. Obeta se nam še zahtevnejša tekma kot v soboto, a sem prepričan, da bomo našli način, da tudi Rusiji povzročimo težave.

Rusija je zelo kakovostna ekipa z mnogo rotacijami in plejado uvoženih brazilskih nogometašev. Praktično najdejo rešitev za vsako situacijo, brezhibni so v preigravanju, zato bomo morali znova odigrati vrhunsko obrambo.

Zelo ga bomo pogrešali, saj je velik borec. Vsak trener bi težko nadomestil tako srčnega igralca.

Profesionalni klubi na vsakem prvenstvu spremljajo slovenske igralce. Marsikdo bi v tem času že lahko postal profesionalec, a so si igralci življenja uredili drugače. Spoštujem njihove zasebne odločitve, saj so odrasli ljudje.