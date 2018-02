Slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu še ni rekla zadnje besede. S hrabrim in bojevitim pristopom je z 2:1 premagala dvakratno evropsko prvakinjo Italijo in v Stožicah v evforijo pahnila več kot 10.000 navijačev. Izbrance slovenskega selektorja Andreja Dobovičnika, ki so uvodni del tekmovanja končali celo na čelu svoje skupine, v ponedeljek čaka najpomembnejši preizkus v karieri, saj bi se z zmago proti Rusom prvič v zgodovini uvrstili v polfinale.

Začetek tekme ni obetal tako srečnega razpleta. Pokrivanje Italijanov na napadalni polovici je Slovencem povzročalo kopico preglavic. Brez pravih rešitev v napadu in ob težavah s prenosom žoge čez sredino igrišča se je v igro Slovenije naselila nervoza, ki jo je z zgodnjim zadetkom kaznoval Brazilec v dresu Italije Humberto Honorio. Strel Roka Mordeja med nogama gostujočega vratarja, a mimo italijanskih vrat je bila nemara celo najlepša priložnost v prvem delu podrejenih gostiteljev.

Če se Slovenci od tekmovanja niso želeli posloviti predčasno, so morali pred nadaljevanjem drugega polčasa ubrati drugačno taktiko. Proti tehnično bolj dovršenim zahodnim sosedom so se zoperstavili z igro na vse ali nič. Z agresivnim pristopom so uspešno načenjali njihove živce, da so že ob prvih težavah v obrambi začeli žogo panično izbijati z igrišča. Ob igri Slovenije, ki je bila na trenutke celo na robu incidenta, so oživeli navijači. Ti so tudi na nešporten način – z metanjem predmetov na igralno površino – vse bolj načenjali samozavest nasprotnika, ki se je kot milni mehurček razblinila po izenačujočem golu Igorja Osredkarja. Litijan je dobro predstavo kronal v izdihljajih dvoboja, ko je ob igri Italije brez vratarja ukradel žogo in jo za zmago z 2:1 poslal v prazno mrežo.

»Vsej Sloveniji smo pokazali, kako se bojuje za državo,« je bil vznesen strelec gola proti Srbiji Alen Fetić. »Po tekmi s Srbijo smo dejali, da nismo imeli sreče, a srečo je treba tudi izzvati. Italijani, ki so bili pred tekmo v hotelu vsi napihnjeni, gredo zdaj lahko domov. Ali se bodo odpravili z vlakom ali z letalom, me sploh ne zanima, samo da odidejo. Če se izrazim po domače, smo jih v drugem polčasu ubili,« je bil še pod vtisom zmage 26-letnik.

Slovenska reprezentanca časa za proslavljanje uspeha nima, saj jo že jutri čaka četrtfinalni dvoboj z Rusijo. Na njem zaradi drugega prejetega kartona ne bo smel nastopiti Rok Mordej, ki je bil v soboto eden najboljših posameznikov na igrišču. Slovenija se je sicer z Rusijo nazadnje pomerila leta 2012 v Velenju in Litji ter izgubila z 1:2 in 1:3. »Bolj ali manj smo si ogledali vse tekme na prvenstvu, tako da tudi Ruse vsaj malo že poznamo. Vemo, da so agresivni, močni in gojijo hitro igro. Individualno so morda celo še močnejši od Italije, saj so v svojo ekipo dodali še nekaj Brazilcev,« pa je ocenil strelec šestih slovenskih golov na evropskih prvenstvih Kristjan Čujec. Devetindvajsetletnik se v Ljubljani še ni vpisal med strelce, kar pa se mu zdi povsem nepomembno, dokler njegova ekipa niza uspehe.

Četrtfinale, jutri ob 18. uri: Srbija – Kazahstan, ob 21. uri: Slovenija – Rusija, jutri ob 18. uri: Portugalska – Azerbajdžan, ob 21. uri: Ukrajina – Španija.

Semafor iz Stožic Skupina A Slovenija – Srbija 2:2 (2:1), Srbija – Italija 1:1 (0:0), Slovenija – Italija 2:1 (0:1). Skupina B Rusija – Poljska 1:1 (0:0), Poljska – Kazahstan 1:5 (0:4), Kazahstan – Rusija 1:1 (0:1). Skupina C Portugalska – Romunija 4:1 (2:0), Romunija – Ukrajina 2:3 (2:1), Ukrajina – Portugalska 3:5 (0:2). Skupina D Španija – Francija 4:4 (2:2), Francija – Azerbajdžan 3:5 (1:1), Azerbajdžan – Španija 0:1 (0:1).

1. Slovenija 1 1 1 0 4:3 4 2. Srbija 2 0 2 0 3:3 2 3. Italija 1 0 1 1 3:2 1

1. Kazahstan 1 1 1 0 6:2 4 2. Rusija 2 0 2 0 2:2 2 3. Poljska 2 0 1 1 2:6 1

1. Portugalska 2 2 0 0 9:4 6 2. Ukrajina 2 1 0 1 6:7 3 3. Romunija 2 0 0 2 3:7 0

1. Španija 2 1 1 0 5:4 4 2. Azerbajdžan 2 1 0 1 5:4 3 3. Francija 2 0 1 1 7:9 1